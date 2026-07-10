Технологии

Названы безнадежно устаревшие домашние устройства

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Журналисты издания BGR составили список старых домашних гаджетов, от которых лучше избавиться. По их мнению, почти у каждого дома есть девайсы, которые уже не пригодятся. В перечень вошли проводные наушники — они занимают место и вряд ли будут использоваться. Также эксперты рекомендуют отказаться от старых планшетов: они менее удобны, чем смартфоны, и часто пылятся без дела. Такие устройства можно отдать детям или пожилым родственникам, предварительно удалив данные. Устаревшие игровые консоли тоже попали в список, хотя некоторые редкие модели можно продать. Среди бесполезных вещей названы зарядные кабели, которые уже не нужны — в доме часто скапливается множество проводов разных типов. В конце журналисты советуют без сожаления выбрасывать устаревшие устройства умного дома. об этом сообщает Lenta.ru.

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