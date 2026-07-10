Технологии

HMD Arc 2: бюджетный смартфон с Android Go за 90 долларов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
HMD представила бюджетный смартфон Arc 2 с Andr...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания HMD представила новый ультрабюджетный смартфон HMD Arc 2, который пришел на смену HMD Arc. Устройство предлагает базовый набор функций по доступной цене. сообщает TechInsider.

Смартфон работает на платформе Unisoc T603 с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ расширяемой памяти. Операционная система — облегченная Android 14 Go, которая оптимизирована для слабого «железа» и небольшого объема памяти.

Гаджет оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с HD+ разрешением и частотой 60 Гц. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 10 Вт через USB Type-C. Также предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

HMD Arc 2 появится в продаже в темно-синем и золотисто-бежевом цветах по цене около 90 долларов.

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