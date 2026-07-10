Технологии

Мессенджер "Макс" добавил испанский язык для 10 млн пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мессенджер "Макс" добавил испанский язык. Обнов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Приложение "Макс" теперь доступно на испанском языке. Обновление затронуло версии для Android и браузеров. Ранее мессенджер поддерживал только английский и русский. Теперь пользователи могут переключить интерфейс на испанский. Как уточнили в пресс-службе, количество зарегистрированных из-за рубежа превысило 10 миллионов человек. Регистрация открыта для жителей 40 стран. об этом сообщает Царьград.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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