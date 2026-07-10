Мессенджер "Макс" добавил испанский язык для 10 млн пользователей

Приложение "Макс" теперь доступно на испанском языке. Обновление затронуло версии для Android и браузеров. Ранее мессенджер поддерживал только английский и русский. Теперь пользователи могут переключить интерфейс на испанский. Как уточнили в пресс-службе, количество зарегистрированных из-за рубежа превысило 10 миллионов человек. Регистрация открыта для жителей 40 стран. об этом сообщает Царьград.