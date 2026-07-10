В Казани из-за аварии на контактной сети встали троллейбусы
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Движение троллейбусов нескольких маршрутов временно остановлено в Казани. Причиной стало повреждение контактной сети на улице Фучика. об этом сообщает Татарстан-24.
Как уточнили в «Метроэлектротрансе», речь идет о маршрутах №3, 5, 9 и 12. На месте происшествия уже работает аварийная бригада.
Горожан просят заранее планировать поездки с учетом временных неудобств.
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