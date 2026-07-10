Роспотребнадзор одобрил еще шесть пляжей в Татарстане – Казани снова нет в списке

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало санитарно-эпидемиологические заключения на места отдыха в Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске, Альметьевске, Зеленодольске, Нурлате, Чистополе, Елабуге, Мамадыше, Камском Устье, Карабаше, а также в Буинском и Алькеевском районах. пишет Яшел Узэн (Зеленый Дол).

В перечень вошли пляж «Кондурча» в Нурлате, городской пляж в Мамадыше и комплекс отдыха на реке Вятка, «Сувар» в Алькеевском районе, «Комсомолец» в Зеленодольске, «Лето» в Карамалах и пляж на городском озере в Альметьевске. Мониторинг качества воды проводится каждые десять дней.

При этом в Казани нет ни одного пляжа, признанного пригодным для купания. Вода на пляжах «Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье» и на озере Глубокое не соответствует санитарным нормам. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не отдыхать в местах без разрешительных документов или с водой ненадлежащего качества.