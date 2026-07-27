Экономика

Верховный суд утвердил взыскание 625 млн рублей с экс-руководителей пароходства

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Верховный суд подтвердил взыскание более 625 мл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Верховный суд России оставил в силе решение апелляционной инстанции о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц АО «Мурманское морское пароходство» по делу о банкротстве компании. Речь идет о сумме более 625 млн рублей, которую требовал конкурсный кредитор.

Как сообщили в пресс-службе суда, заявитель настаивал на привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности за вывод реальных активов предприятия, в том числе на личные счета бывшего владельца Николая Куликова, обвиняемого в мошенничестве. Суд первой инстанции отказал в иске из-за недоказанности оснований и незначительности ущерба.

Однако апелляция отменила это решение и постановила взыскать убытки в конкурсную массу. Кассационная инстанция отменила решение апелляции, указав на переход права требования после продажи дебиторской задолженности на торгах. Верховный суд не согласился с этим, отметив, что презумпция единовременного отчуждения требований является опровержимой.

В августе 2025 года стало известно, что имущество «Мурманского морского пароходства» приобретет рязанская компания за 3,12 млрд рублей. Торги были признаны несостоявшимися из-за единственного участника.

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