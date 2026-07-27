ЖК «Батталовский» от компании «Суварстроит» стал лидером продаж среди новостроек Казани по итогам первого полугодия 2026 года. Высокий спрос на проект помог девелоперу занять первое место по объему сделок на городском рынке.

По данным сервиса bnMAP.pro, с января по июнь компания реализовала в Казани 636 лотов общей площадью 26,424 тыс. квадратных метров и стала лидером по продажам жилья. На «Суварстроит» пришлось 16,8% рынка по количеству проданных объектов и 14,9% по общей площади сделок. Всего за этот период в новостройках города заключили 3 790 сделок на 177,4 тыс. квадратных метров.

«Батталовский» задуман как проект из шести тематических очередей. Сейчас строятся первые три: «Том I. О любви», «Том II. О семье» и «Том III. О гармонии».

Покупателям предлагают разные форматы квартир. В проекте есть пятикомнатные варианты площадью до 135 квадратных метров, планировки с мастер спальнями и продуманным зонированием, двухуровневые квартиры с террасами, а также жилье с отдельным входом на первых этажах.

На территории предусмотрены закрытые дворы без машин, подземные паркинги, дизайнерские лобби с помещениями для мытья лап питомцев, игровые и спортивные площадки. В благоустройство также входят фонтаны и зоны отдыха для жителей. В районе уже работают две школы и два детских сада, еще одна школа заложена в проекте. Рядом находятся РКБ, торговые центры и магазины повседневного спроса. К 2030 году в этой части города также планируют открыть станцию метро.