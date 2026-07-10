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Из Казани открыли рейсы в египетский Эль-Аламейн

Служба новостей Автор статьи
С 11 июля из Казани запущено новое туристическо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 11 июля из аэропорта Казани запущено новое туристическое направление — египетский город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье. Рейсы выполняются авиакомпанией Air Cairo совместно с воздушной гаванью столицы Татарстана. пишет kazanonline24.ru.

Полёты запланированы по субботам на Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Вылет из Казани — в 09:45.

Расписание утверждено до октября 2026 года. Время в пути составляет 4,5 часа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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