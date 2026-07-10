Из Казани открыли рейсы в египетский Эль-Аламейн
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С 11 июля из аэропорта Казани запущено новое туристическое направление — египетский город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье. Рейсы выполняются авиакомпанией Air Cairo совместно с воздушной гаванью столицы Татарстана. пишет kazanonline24.ru.
Полёты запланированы по субботам на Airbus A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Вылет из Казани — в 09:45.
Расписание утверждено до октября 2026 года. Время в пути составляет 4,5 часа.
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