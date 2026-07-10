В МГУ рассказали, что некоторые птицы чувствуют дедлайны

Некоторые птицы, возвращающиеся весной с зимовки, способны осознавать сжатые сроки, отведенные на размножение. Чтобы успеть отложить яйца, они идут на риск и срезают маршруты, сообщили в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова. Ученые вуза вошли в международную группу исследователей, изучивших поведение пернатых. пишет ТАСС.

Авторы провели уникальный эксперимент: на телах мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca закрепили миниатюрные датчики-рюкзачки. Они позволили отслеживать перемещения и остановки стаи на протяжении нескольких месяцев. Эти птицы гнездуются на территории от Западной Европы до Сибири, а для зимовки выбирают участок площадью около 4 тыс. км — от Сенегала до ЦАР. Мухоловки-пеструшки консервативны: они летят на зимовку одним маршрутом через Испанию, популяции в пути не перемешиваются, и зимуют птицы исключительно с сородичами из мест гнездования.

«Наша международная работа показала, что весеннее возвращение домой для мухоловок-пеструшек — это зона экстремальной новизны, где главным фактором становится скорость. Чтобы успеть к короткому сезону размножения, птицы самых удаленных восточных популяций (подмосковных, уральских, западносибирских) вынуждены рисковать. Они резко срезают путь и летят напрямую через Сахару, где любая остановка для лесной птицы смертельно опасна», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии наземных позвоночных животных МГУ Анвар Керимов.

Если путь на зимовку у этих птиц занимал 12,7 тыс. км, то обратно они летели укороченным маршрутом, сокращая расстояние до 4,5 тыс. км. Авторы считают, что длинный осенний маршрут отражает историческое расселение мухоловок-пеструшек на север и восток из первичного ареала в Западной и Центральной Европе.

«Различие путей осенней и весенней миграции говорит о преобладании разных механизмов ориентации: возвращение к местам гнездования возникает на основе импринтинга с помощью навигации к цели, а следование к местам зимовок частично унаследовано и проходит по общим маршрутам, которые, по-видимому, обусловлены эволюционной историей расселения вида», — уточнили в вузе. Результаты работы опубликованы в журнале Science.