Наука

В МГУ рассказали, что некоторые птицы чувствуют дедлайны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые МГУ выяснили, что мухоловки-пеструшки сп...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Некоторые птицы, возвращающиеся весной с зимовки, способны осознавать сжатые сроки, отведенные на размножение. Чтобы успеть отложить яйца, они идут на риск и срезают маршруты, сообщили в пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова. Ученые вуза вошли в международную группу исследователей, изучивших поведение пернатых. пишет ТАСС.

Авторы провели уникальный эксперимент: на телах мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca закрепили миниатюрные датчики-рюкзачки. Они позволили отслеживать перемещения и остановки стаи на протяжении нескольких месяцев. Эти птицы гнездуются на территории от Западной Европы до Сибири, а для зимовки выбирают участок площадью около 4 тыс. км — от Сенегала до ЦАР. Мухоловки-пеструшки консервативны: они летят на зимовку одним маршрутом через Испанию, популяции в пути не перемешиваются, и зимуют птицы исключительно с сородичами из мест гнездования.

«Наша международная работа показала, что весеннее возвращение домой для мухоловок-пеструшек — это зона экстремальной новизны, где главным фактором становится скорость. Чтобы успеть к короткому сезону размножения, птицы самых удаленных восточных популяций (подмосковных, уральских, западносибирских) вынуждены рисковать. Они резко срезают путь и летят напрямую через Сахару, где любая остановка для лесной птицы смертельно опасна», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии наземных позвоночных животных МГУ Анвар Керимов.

Если путь на зимовку у этих птиц занимал 12,7 тыс. км, то обратно они летели укороченным маршрутом, сокращая расстояние до 4,5 тыс. км. Авторы считают, что длинный осенний маршрут отражает историческое расселение мухоловок-пеструшек на север и восток из первичного ареала в Западной и Центральной Европе.

«Различие путей осенней и весенней миграции говорит о преобладании разных механизмов ориентации: возвращение к местам гнездования возникает на основе импринтинга с помощью навигации к цели, а следование к местам зимовок частично унаследовано и проходит по общим маршрутам, которые, по-видимому, обусловлены эволюционной историей расселения вида», — уточнили в вузе. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

6 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

стоит ли ставить барьер при травле тараканов

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

телесный психолог в Санкт-Петербурге

Важное в РТ

12 часов назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Новости России

14 часов назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi
Новости Казани
28 минут назад

Строительство канализации ограничит движение на Аделя Кутуя в Казани

В Казани до 25 октября 2026 года поэтапно закро...

Технологии

17 минут назад

Мошенники наживаются на слухах о блокировке Apple в РФ

Технологии

44 минуты назад

Apple выплатит владельцам iPhone миллионы долларов

Армия и оружие

51 минуту назад

На «Дрон Экспо» в Казани показали системы защиты от БПЛА

Технологии

час назад

Китай представил микроволновое оружие мощностью до 100 гигаватт
Сахарные молекулы усилили иммунитет растений
Наука
час назад

Сахарные молекулы усилили иммунитет растений

Новости Казани

час назад

В Казани открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину

Технологии

час назад

Инсайдеры раскрыли причину роста веса будущих iPhone

Новости Казани

2 часа назад

Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просроченные товары
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом