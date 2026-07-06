Технологии

Windows 11 снова забивает диск: один файл может раздуться до сотен гигабайт

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Microsoft официально признала наличие ошибки в Windows 11, из-за которой системный файл CapabilityAccessManager.db-wal может разрастаться до сотен гигабайт. Проблема будет устранена с выходом обновления 14 июля.

На проблему обратили внимание журналисты издания Windows Latest. По их данным, в последние недели пользователи стали массово жаловаться на нехватку свободного места на диске. Причиной оказался сбой, вызывающий многократное увеличение размера файла, хранящего настройки конфиденциальности.

Обычно этот файл не превышает нескольких мегабайт, но у некоторых владельцев устройств его объем достигал 200–500 ГБ, занимая все доступное пространство. Встроенные средства системы не позволяют самостоятельно определить, какой именно документ вызвал такое увеличение.

Microsoft уже обнаружила ошибку и готовит исправление. Ожидается, что обновление станет доступно для загрузки 14 июля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

что сильнее агрокиллер или магнерот от борщевика

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

бэк-вокалисты в Новосибирске

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
31 минуту назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

19 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

56 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Гид по Казани
5 дней назад

Ремонт в квартире: от идеи до комфортной жизни