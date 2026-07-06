Компания Microsoft официально признала наличие ошибки в Windows 11, из-за которой системный файл CapabilityAccessManager.db-wal может разрастаться до сотен гигабайт. Проблема будет устранена с выходом обновления 14 июля.

На проблему обратили внимание журналисты издания Windows Latest. По их данным, в последние недели пользователи стали массово жаловаться на нехватку свободного места на диске. Причиной оказался сбой, вызывающий многократное увеличение размера файла, хранящего настройки конфиденциальности.

Обычно этот файл не превышает нескольких мегабайт, но у некоторых владельцев устройств его объем достигал 200–500 ГБ, занимая все доступное пространство. Встроенные средства системы не позволяют самостоятельно определить, какой именно документ вызвал такое увеличение.

Microsoft уже обнаружила ошибку и готовит исправление. Ожидается, что обновление станет доступно для загрузки 14 июля.