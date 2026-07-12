Количество смартфонов с ИИ выросло на 33%
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Доля смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта в ассортименте российских ретейлеров за последний год выросла почти в 2,5 раза — с 6,5% до 16%. Если два года назад ИИ в телефоне ассоциировался с флагманами, то сегодня устройство с полноценным ИИ-ассистентом можно приобрести за 30–40 тыс. рублей. Современные тренды показывают, что смартфон превращается в платформу для персональных ИИ-агентов, а не просто мощный телефон с камерой. об этом сообщает Российская газета.
По данным МТС, в первом полугодии 2026 года российский рынок смартфонов со встроенными ИИ-функциями вырос на 33% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие устройства занимают более 15% рынка в количественном выражении и около 45% в денежном, что указывает на концентрацию технологии в среднем и премиальном сегментах. Самая востребованная функция — обработка фотографий: пользователи применяют ИИ для коррекции освещения, распознавания сцен и удаления объектов.
Продажи смартфонов с ИИ, по данным «МегаФона», за год выросли на 27%. Эксперты оператора отмечают, что пользователи постепенно отказываются от внешних фоторедакторов в пользу встроенных инструментов. Также популярны перевод текста и речи в реальном времени, транскрибация звонков и голосовых заметок, генерация и редактирование текста без сторонних приложений. Самая многочисленная группа пользователей ИИ в смартфонах — возрастная категория 37–47 лет (40%), что опровергает стереотип о молодежной аудитории.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что целостный подход к ИИ реализован пока лишь у нескольких производителей. Первое место он отдает Samsung, чье третье поколение Galaxy предлагает ИИ-ассистентов, интегрированных в ОС. Также он отметил Tecno с помощником Ella. МТС признает рост рынка, но фиксирует: пока ИИ не является основным критерием выбора смартфона, в отличие от камеры. Однако в перспективе встроенные ИИ-сценарии могут стать отраслевым стандартом.
Доля смартфонов с поддержкой нейросетевых функций в России растет, но уступает общемировым темпам. По прогнозу Counterpoint Research, ИИ-смартфоны должны достичь 45% глобальных поставок в 2026 году. В Китае в первом квартале 2026 года они впервые превысили 53% поставок. Российский показатель в 15% существенно ниже. Для России использование ИИ-сервисов имеет дополнительное измерение: значительная часть глубоко интегрированных функций ориентирована на глобальные облачные сервисы, доступность которых нестабильна. Параллельно операторы и отечественные игроки, прежде всего «Яндекс», формируют локальную инфраструктуру.
Аналитики «МегаФона» прогнозируют, что в ближайшие 2–3 года ИИ-функции массово появятся в среднем ценовом сегменте благодаря удешевлению нейронных ускорителей и конкуренции. Настоящий перелом произойдет, когда программные агенты, способные самостоятельно выполнять многошаговые задачи, станут стандартом устройств за 15–20 тыс. рублей.
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