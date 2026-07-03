Технологии

Калужская компания запустит производство "искусственной почки" осенью

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Осенью компания "Фармасинтез-Медтех" из Калуги начнет выпуск диализаторов — ключевого компонента аппарата для гемодиализа. Генеральный директор Николай Паникаровский рассказал ИС "Вести", что прототип "искусственной почки" уже разработан, и предприятие переходит к этапу регистрации и технических испытаний.

По словам Паникаровского, разработка аппарата для домашнего автоматизированного перитонеального диализа практически завершена. В планах — создание устройств для экстракорпоральной очистки крови и гемодиализа. "Планируем осенью полностью запустить все производственные линии", — уточнил он.

В проект вложено два миллиарда рублей собственных средств, а также получен заем от Фонда развития промышленности РФ на один миллиард рублей.

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