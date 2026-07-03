Apple отменила выпуск наушников с уникальной камерой

Корпорация Apple отказалась от запуска наушников AirPods со встроенной камерой, которые в компании называли технологией, способной изменить мир. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на данные инсайдеров.

По информации инсайдера под псевдонимом Kosutami, американский гигант не будет выпускать гарнитуру с камерой. Устройство должно было способствовать развитию сервисов в области искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман предсказывал выпуск таких наушников. Он отмечал, что устройство будет анализировать окружающую среду пользователя и предоставлять подсказки. Высшее руководство Apple, в лице Джона Тернуса, уверяло сотрудников в уникальности новинки.

По данным Wccftech, компания планировала презентовать AirPods с камерой в начале года, но анонс перенесли. Причиной отмены, как полагают журналисты, стало недостаточное развитие ИИ-сервисов.