Технологии

ПСБ выбрал победителей конкурса стартапов для розничного бизнеса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Подведены итоги первого конкурса стартапов ПСБ. Из 97 заявок в финал вышли 9 проектов, все с готовыми MVP-решениями, которые можно интегрировать в банковские процессы за несколько месяцев. Эксперты оценивали проекты по бизнес-эффекту, успешным внедрениям и соответствию стандартам ИТ и безопасности.

Победителями стали три стартапа. Parswise — AI-консультант для фронтальных приложений, формирующий базу знаний и отвечающий на вопросы за секунду. notCard — цифровая визитка на NFC и QR-коде для обмена контактами и сбора лидов. Unadesk — система управления цифровым опытом для автоматизации обучения и документации.

В жюри вошли зампред ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя Артур Очеретный и старший вице-президент Алексей Щавелев. Мямлина отметила, что конкурс подтвердил потенциал сотрудничества с технологическими стартапами и помогает перейти от идей к конкретным проектам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

дезинфекция коломна

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

мойка внешнего блока кондиционера

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
32 минуты назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Технологии

5 минут назад

МВД: мошенники устанавливают психологический контроль в три этапа

Бизнес новости Казани

20 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

57 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
час назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы
Как развивать кафе в Казани: предприниматель ра...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как развивать кафе в Казани: предприниматель рассказал о ситуации с классическим и поминальным кафе