ПСБ выбрал победителей конкурса стартапов для розничного бизнеса

Подведены итоги первого конкурса стартапов ПСБ. Из 97 заявок в финал вышли 9 проектов, все с готовыми MVP-решениями, которые можно интегрировать в банковские процессы за несколько месяцев. Эксперты оценивали проекты по бизнес-эффекту, успешным внедрениям и соответствию стандартам ИТ и безопасности.

Победителями стали три стартапа. Parswise — AI-консультант для фронтальных приложений, формирующий базу знаний и отвечающий на вопросы за секунду. notCard — цифровая визитка на NFC и QR-коде для обмена контактами и сбора лидов. Unadesk — система управления цифровым опытом для автоматизации обучения и документации.

В жюри вошли зампред ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя Артур Очеретный и старший вице-президент Алексей Щавелев. Мямлина отметила, что конкурс подтвердил потенциал сотрудничества с технологическими стартапами и помогает перейти от идей к конкретным проектам.