Доцент КФУ объяснила рост популярности географии

Светлана Хуснутдинова, доцент кафедры теории и методики географического и экологического образования Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, прокомментировала растущий интерес к географии. Ее слова приводит медиапортал вуза.

По словам Хуснутдиновой, в университетах увеличилось количество направлений, где абитуриенты могут использовать результаты ЕГЭ по географии. С 1 марта 2026 года вузы смогут включать этот предмет в список по выбору для ряда специальностей.

Доцент отметила, что будущим экономистам придется изучать мировую экономику, биржевую деятельность и акции компаний. «Им будет сложно учиться, если в школе они не учили географию, потому что она не требовалась при поступлении», — пояснила она.

К 2027 году планируется подготовить единый учебник по географии, который сначала апробируют в отдельных школах. На форуме в Москве обсуждалось введение дополнительного урока географии в 6 классе и устного экзамена в 9 классе. Также поднимался вопрос об обеспечении учителей современными статистическими данными и методическими рекомендациями.