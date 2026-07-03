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В день Казанской иконы Божией Матери в РТ ждут Патриарха Кирилла

Служба новостей Автор статьи
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Казань в день праздника Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на открытии выставки к 300-летию Петропавловского собора в Национальном музее РТ.

«Мы надеемся, что во время визита Святейший Патриарх Кирилл на праздник Казанской иконы Божьей Матери посетит храм Петра и Павла, увидит проделанные работы и скажет свое слово», – отметил владыка.

Глава Татарстанской митрополии ранее рассказывал, что Патриарх принял приглашение Раиса Татарстана Рустама Минниханова вновь посетить столицу республики.

День Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Последний раз Святейший Патриарх был в Казани 21 июля 2025 года – это его четвертый визит. Тогда Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Казанском соборе, ознакомился с ходом строительства храма Николы Тульского и совершил Чин малого освящения отреставрированного храма на Казанке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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