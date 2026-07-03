Эксперт Джакония: навигатор сильнее всего садит аккумулятор телефона

В отпускной сезон смартфон становится главным дорожным помощником: прокладывает маршрут, предупреждает о пробках, позволяет слушать музыку и оставаться на связи. Однако именно такой режим быстрее всего расходует заряд батареи.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония в беседе с RT объяснил, что сильнее всего на аккумулятор влияет работа навигатора. Во время навигации смартфон одновременно задействует несколько энергозатратных функций: для точного определения местоположения устройство постоянно обращается к спутниковым системам, обновляет координаты, отслеживает движение и при необходимости перестраивает маршрут. Параллельно работает мобильный интернет — приложение подгружает данные о пробках, камерах, дорожных событиях и альтернативных маршрутах.

Если связь нестабильная, например на трассе, за городом или в поездке между населёнными пунктами, смартфон тратит больше энергии на поиск и удержание сигнала. Ещё один важный фактор — постоянно включённый экран. При навигации карта остаётся активной, на ней отображаются подсказки, анимация движения и предупреждения. Часто водитель дополнительно повышает яркость, чтобы изображение было хорошо видно в солнечную погоду.

Летом нагрузка на устройство усиливается из-за жары. Смартфон часто закрепляют на лобовом стекле или на панели автомобиля, где он находится под прямыми солнечными лучами. Многие водители дополнительно нагружают телефон во время поездки: одновременно с навигатором включают потоковую музыку или подкасты, подключают Bluetooth к автомобилю, а иногда ещё и раздают интернет пассажирам. В таком режиме смартфон фактически превращается в мультимедийный центр: одновременно работают навигатор, модем, Bluetooth, Wi-Fi-точка доступа и экран.

Даже новый аккумулятор в таких условиях может разряжаться очень быстро, особенно если смартфон находится на солнце, связь по пути нестабильная, а зарядное устройство в машине не успевает компенсировать расход энергии. Перед выездом лучше загрузить офлайн-карты и заранее построить маршрут. Тогда приложению потребуется меньше мобильного трафика, а модем будет работать в более щадящем режиме. Это особенно полезно на участках с плохим интернетом. Также важно правильно расположить телефон в салоне — не стоит крепить его под прямыми лучами солнца или рядом с воздуховодами, из которых идёт горячий воздух.

Кроме того, не рекомендуется запускать лишние функции одновременно с навигатором. Музыку, подкасты и аудиокниги лучше скачать заранее, чтобы не тратить заряд и мобильный трафик на потоковое воспроизведение. Раздачу интернета на время поездки стоит отключить, если в ней нет необходимости. Ненужные уведомления тоже лучше ограничить: всплывающие сообщения активируют экран и дополнительно расходуют батарею.