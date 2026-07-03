Технологии

Эксперт Джакония: навигатор сильнее всего садит аккумулятор телефона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В отпускной сезон смартфон становится главным дорожным помощником: прокладывает маршрут, предупреждает о пробках, позволяет слушать музыку и оставаться на связи. Однако именно такой режим быстрее всего расходует заряд батареи.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония в беседе с RT объяснил, что сильнее всего на аккумулятор влияет работа навигатора. Во время навигации смартфон одновременно задействует несколько энергозатратных функций: для точного определения местоположения устройство постоянно обращается к спутниковым системам, обновляет координаты, отслеживает движение и при необходимости перестраивает маршрут. Параллельно работает мобильный интернет — приложение подгружает данные о пробках, камерах, дорожных событиях и альтернативных маршрутах.

Если связь нестабильная, например на трассе, за городом или в поездке между населёнными пунктами, смартфон тратит больше энергии на поиск и удержание сигнала. Ещё один важный фактор — постоянно включённый экран. При навигации карта остаётся активной, на ней отображаются подсказки, анимация движения и предупреждения. Часто водитель дополнительно повышает яркость, чтобы изображение было хорошо видно в солнечную погоду.

Летом нагрузка на устройство усиливается из-за жары. Смартфон часто закрепляют на лобовом стекле или на панели автомобиля, где он находится под прямыми солнечными лучами. Многие водители дополнительно нагружают телефон во время поездки: одновременно с навигатором включают потоковую музыку или подкасты, подключают Bluetooth к автомобилю, а иногда ещё и раздают интернет пассажирам. В таком режиме смартфон фактически превращается в мультимедийный центр: одновременно работают навигатор, модем, Bluetooth, Wi-Fi-точка доступа и экран.

Даже новый аккумулятор в таких условиях может разряжаться очень быстро, особенно если смартфон находится на солнце, связь по пути нестабильная, а зарядное устройство в машине не успевает компенсировать расход энергии. Перед выездом лучше загрузить офлайн-карты и заранее построить маршрут. Тогда приложению потребуется меньше мобильного трафика, а модем будет работать в более щадящем режиме. Это особенно полезно на участках с плохим интернетом. Также важно правильно расположить телефон в салоне — не стоит крепить его под прямыми лучами солнца или рядом с воздуховодами, из которых идёт горячий воздух.

Кроме того, не рекомендуется запускать лишние функции одновременно с навигатором. Музыку, подкасты и аудиокниги лучше скачать заранее, чтобы не тратить заряд и мобильный трафик на потоковое воспроизведение. Раздачу интернета на время поездки стоит отключить, если в ней нет необходимости. Ненужные уведомления тоже лучше ограничить: всплывающие сообщения активируют экран и дополнительно расходуют батарею.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

мощный гербицид сплошного действия самый эффективный

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

хрустальное тату в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
30 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

18 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

54 минуты назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем,...
Гид по Казани
5 дней назад

Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем, где Казани строят без риска и с 100 000 ₽ бонусом