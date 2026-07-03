«Суварстроит» и «Лемана ПРО» подвели первые итоги программы поддержки новосёлов

Девелопер «Суварстроит» совместно с ритейлером «Лемана ПРО» продолжает развивать партнёрскую программу, направленную на помощь владельцам новых квартир в ремонте и обустройстве жилья. Вместо краткосрочной акции компании внедрили долгосрочный формат сотрудничества, благодаря которому покупатели недвижимости получают специальные условия на товары и услуги для создания комфортного дома. За время реализации программы было оформлено порядка 500 проектов, а её участниками стали порядка 350 уникальных клиентов.

Сегодня воспользоваться предложением могут будущие жители четвёртой очереди ЖК «Южный парк», «Дома чемпионов» в ЖК «Станция спортивная», «Дома Кедр» в ЖК «Сказочный лес», а также ЖК «Отражение». Специальные купоны передаются покупателям сразу после оформления сделки, при подписании договора, что позволяет включить программу в стандартный клиентский путь.

Участникам доступны специальные условия на разработку проектов кухонь, ванных комнат и гардеробных систем. Купоны дают владельцу квартир возможность получить скидку 15% на соответствующие проекты в «Лемана ПРО». Предложение распространяется на мебель и системы хранения, представленные как в магазинах сети, так и на удалённых складах.

Помимо этого, программа предусматривает скидку 10% на комплексный ремонт ванной комнаты, выполнение черновой отделки и установку натяжных потолков. Для жителей отдельных жилых комплексов также действует бесплатная доставка заказов, что позволяет дополнительно сократить расходы на обустройство нового жилья.

Если скидка 15% доступна исключительно собственникам квартир при предоставлению купонов, то воспользоваться предложением со скидкой 10% на услуги могут все жители домов «Суварстроит» независимо от того, когда объект был введён в эксплуатацию. Такой подход делает программу актуальной не только для новосёлов, но и для владельцев квартир в уже заселённых домах.

Первые результаты подтверждают востребованность комплексного подхода к ремонту и обустройству жилья. По итогам реализации программы партнёры отмечают высокий интерес со стороны клиентов и рассматривают возможности дальнейшего развития сотрудничества с учётом накопленного опыта и обратной связи от жителей.