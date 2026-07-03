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В Заинском районе РТ продают объект культурного наследия за 1 рубль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Заинском районе Татарстана за 1 рубль продают...

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В Татарстане за символическую цену в 1 рубль выставили на продажу объект культурного наследия муниципального значения. Это здание бывшей земской школы в селе Тюгеевка Заинского района. Приобрести постройку смогут инвесторы, которые возьмут на себя обязательства по ее сохранению, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране ОКН.

Одноэтажное кирпичное здание площадью 300,8 кв. м было возведено во второй половине XIX века. До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа.

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