В Заинском районе РТ продают объект культурного наследия за 1 рубль

В Татарстане за символическую цену в 1 рубль выставили на продажу объект культурного наследия муниципального значения. Это здание бывшей земской школы в селе Тюгеевка Заинского района. Приобрести постройку смогут инвесторы, которые возьмут на себя обязательства по ее сохранению, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране ОКН.

Одноэтажное кирпичное здание площадью 300,8 кв. м было возведено во второй половине XIX века. До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа.