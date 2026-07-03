Наука

Новый вид юрского динозавра раскрыл происхождение птичьего хвоста

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид диноз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Палеонтологи нашли в Китае новый вид древнего птицеподобного динозавра, который помог понять, как сформировался короткий хвост современных птиц. Оказалось, что одна из ключевых особенностей птичьего тела возникла не так, как считалось ранее.

Хвост — важный отличительный признак птицы, делающий полет более устойчивым и маневренным. Его происхождение долго оставалось загадкой.

В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые приблизились к ответу благодаря новому виду Zhengheornis buyu, найденному на юго-востоке Китая. Останки сохранились настолько хорошо, что удалось подробно изучить строение позвоночника и хвоста.

Переход оказался постепенным. Долгое время предполагалось, что укорочение хвоста и срастание последних позвонков происходили одновременно. Но новый скелет показал другую последовательность.

У Zhengheornis buyu было всего 15 хвостовых позвонков — заметно меньше, чем у Археоптерикса (23–24). Позвонки стали короче и жестче, что позволяло лучше управлять хвостовыми перьями в полете. Однако они еще не срослись в пигостиль, характерный для современных птиц. Сначала хвост уменьшился, а позже позвонки начали сливаться.

Уменьшение хвоста дало преимущества: птицы стали легче, центр тяжести сместился вперед, управление в воздухе стало точнее. Это сделало полет эффективнее. Некоторые ученые считают, что такие изменения могли помочь предкам птиц пережить массовое вымирание 66 миллионов лет назад.

Находка также показывает, что эволюция динозавров в птиц не была прямолинейной. В юрском периоде одновременно существовали виды с длинными и короткими хвостами. Одни быстро приобретали современные черты, другие сохраняли древнее строение, а некоторые сочетали разные особенности.

Zhengheornis buyu весил от 74 до 163 граммов — как современная сойка. Это один из самых маленьких известных птицеподобных динозавров юрского периода.

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