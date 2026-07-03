Микроводоросли обеспечат кислородом полеты на Луну и Марс

В Москве впервые публично показали российский биореактор, где кислород вырабатывают микроводоросли. Разработчики полагают, что такие системы в будущем могут стать частью комплексов жизнеобеспечения для длительных космических экспедиций, в том числе к Луне и Марсу. Исследования биорегенеративных дыхательных систем ведутся с 1960-х годов, но только сейчас создана установка, способная обеспечить комфортное дыхание человека в течение долгого времени. Корреспондент «Известий» лично протестировал разработку.

Прототип фотобиореактора создал российский ученый Александр Шаенко вместе с командой проекта 435nm. Микроводоросли в нем поглощают углекислый газ и выделяют кислород за счет фотосинтеза, формируя почти замкнутый цикл воздухообмена. Во время испытаний специалисты непрерывно контролировали уровень насыщения крови кислородом, пульс и концентрацию газов во вдыхаемой смеси.

«Ранее мы провели эксперимент длительностью 45 минут, хотя хватило бы и 15. Такой запас подтвердил устойчивость системы. Примерно через десять минут после запуска содержание кислорода и углекислого газа стабилизируется и почти не меняется», — рассказал Шаенко.

За основу взяли советские фотобиореакторы 1960–1980-х годов, но конструкцию полностью переосмыслили. «Мы использовали идею установки „Сирень“: микроводоросли растут в тонком слое для равномерного освещения. Однако реализовали ее на современной базе: вместо ксеноновых ламп — светодиоды, все процессы автоматизированы. Энергопотребление снизили примерно в 30 раз», — пояснил ученый.

После презентации корреспондент «Известий» протестировал установку. На лицо надевается герметичная маска, соединенная шлангами с биореактором. Первые вдохи непривычны: воздух теплее обычного, маска создает небольшое сопротивление. Но через несколько минут ощущения исчезают. Запах напоминает морской бриз с травянистыми нотками, без химического привкуса. Дышать легко, можно свободно разговаривать.

Пока это лишь демонстрация возможностей. До внедрения в космонавтике предстоит длительный этап испытаний и миниатюризации. Технологический эксперт Сергей Поморцев отметил, что концепция перспективна, но нужно решить множество инженерных задач: системы должны работать месяцами без обслуживания, выдерживать отказы и занимать минимум объема. Разработчики планируют внедрить микрофлюидику для повышения компактности и энергоэффективности, а также рассматривают поставку учебных фотобиореакторов в школы и университеты.