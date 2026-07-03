Технологии

Ультраобработанная еда уменьшила объем подкорковых структур у детей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые выяснили, что ультраобработанные продукты негативно влияют на развитие мозга у детей. Исследование показало: у детей, потребляющих много такой пищи, объем подкорковых структур снижается. Эти области отвечают за память, внимание и эмоции. Результаты опубликованы в журнале N + 1. Специалисты проанализировали данные более 3 тысяч детей. Выяснилось: чем больше ультраобработанной еды в рационе, тем меньше объем подкорковых ядер. Особенно заметно это в возрасте 9–11 лет. Ученые призывают ограничивать такие продукты в детском меню.

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