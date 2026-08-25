Экономика

Россияне собирают менее четверти урожая дикоросов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В России осваивается менее четверти урожая дико...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В России остаются невостребованными миллионы тонн грибов и ягод: по оценкам экспертов, урожаи дикоросов осваиваются менее чем на четверть. При этом спрос на такую продукцию высок, а цены на отдельные виды ягод достигают тысяч рублей за килограмм.

В Мурманской области сейчас пик сбора: из-за досрочного цветения морошка поспела уже в конце июня, хотя обычно её собирают в конце июля — начале августа. Директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова подтверждает, что раннее цветение наблюдалось по всему Северу, но итоги урожая подведут в конце сезона.

Благодаря отсутствию сильной жары и регулярным дождям в регионе ожидают хороший урожай. Генеральный директор предприятия «Кольский край» Евгений Козлов прогнозирует наиболее высокий сбор в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и ЯНАО. За прошлый сезон его компания собрала около 30 тонн морошки, тогда как в Карелии объёмы достигают нескольких тысяч тонн.

Морошка пользуется стабильным спросом: килограмм карельской ягоды в собственном соку на интернет-площадках стоит около 3,3 тысячи рублей, банка варенья объёмом 0,25 литра — более тысячи рублей, 250-граммовая упаковка шоковой заморозки — 1558 рублей, а бутылка соуса из морошки 200 граммов — 730 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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