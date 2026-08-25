Как соотносятся ипотека и частное образование в бюджете жителей крупных городов

Первое сентября традиционно ассоциируется с началом учебного года и планированием семейных расходов. В преддверии этой даты Аналитический центр Домклик провел исследование, сопоставив среднюю стоимость месяца обучения в частной школе с ежемесячными платежами по льготной и базовой (рыночной) ипотеке на квартиру площадью до 40 кв. м в 20 крупнейших городах России.

Ипотека и частная школа в данном исследовании не конкурируют друг с другом. Однако это два принципиально разных по природе, но сопоставимых по масштабу долгосрочных финансовых обязательств, характерных для части городского среднего класса.

Если государство гарантирует бесплатное среднее образование, то выбор платной школы – это добровольная инвестиция в человеческий капитал, отражающая запрос семьи. Ипотека также является осознанным выбором семьи в рамках решения жилищного вопроса. Поэтому частная школа выступает здесь не как альтернатива покупке жилья, а как понятный ориентир стоимости жизни в крупном городе.

Цифры: средние значения по выборке

Для объективности мы рассмотрели два сценария жилищного кредитования: льготную программу и базовую рыночную. Учитывались реальные ипотечные сделки по квартирам площадью до 40 кв. м комфорт- и эконом-классов.

В среднем расходы на ипотечные платежи и стоимость обучения составляют:

Частная школа: 34,6 тыс. руб./мес.

Льготная ипотека: 32,1 тыс. руб./мес.

Базовая ипотека: 38,6 тыс. руб./мес.

В целом данные платежи находятся в одном ценовом коридоре. Льготная ипотека в среднем по стране обходится на 2,5 тыс. руб. дешевле частного образования. Базовая ипотека превышает стоимость школы на 4 тыс. руб. (11%), что является статистически небольшим разрывом.

Это показывает, что в структуре бюджета семей, формирующих городской средний класс, эти два направления создают сопоставимую нагрузку на ежемесячный денежный поток. На этом фоне масштаб обязательств по ипотеке не является аномальным для экономики крупного города.

География расходов: как отличаются города

Самый интересный пласт данных кроется в региональных различиях. Разница между стоимостью школы и ипотекой варьируется от 22 тыс. руб. до 14,7 тыс. руб. в зависимости от города и программы кредитования.

Где льготная ипотека значительно дешевле школы?

В ряде городов льготная программа создает существенный разрыв в пользу жилья. Лидеры здесь – столицы:

Санкт-Петербург: Школа стоит 63,0 тыс. руб., льготная ипотека – 41,0 тыс. руб. Экономия на ипотеке составляет 22,0 тыс. руб.

Москва: При стоимости школы 75,0 тыс. руб. льготный платеж равен 64,3 тыс. руб. Экономия в среднем оценивается в 10,7 тыс. руб.

В других крупных центрах разница также ощутима, но более умеренна:

Пермь: Выгода ипотеки составила 8,5 тыс. руб. (35,0 против 26,5).

Владивосток: Выгода 6,9 тыс. руб. (38,0 против 31,1).

Ростов-на-Дону: Выгода оценивается в 5,9 тыс. руб. (32,0 против 26,1).

В таких городах, как Екатеринбург (экономия 4,1 тыс. руб.), Калининград (3,8 тыс. руб.) и Новосибирск (3,5 тыс. руб.), льготный платеж остается ниже школьного чека.

Где ситуация обратная?

В 6 городах из 20 льготная ипотека оказывается чуть дороже или равна стоимости школы. Однако разрыв часто минимален:

Уфа: Ипотека дороже всего на 100 руб. (27,1 против 27,0).

Тюмень: Ипотека дороже на 300 руб. (28,3 против 28,0).

В Волгограде, Воронеже, Челябинске и Омске ипотека дороже школы на 1,0-8,5 тыс. руб., что отражает специфику локальных рынков недвижимости и образования.

Базовая ипотека: картина меняется

При переходе к рыночным ставкам расклад сил меняется. Базовая ипотека дешевле частной школы только в трех городах: Москве (экономия 5,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (13,5 тыс. руб.) и Перми (2,6 тыс. руб.).

Во всех остальных 17 городах базовый платеж выше стоимости школы. Например, в Омске школа стоит 20,0 тыс. руб., а базовая ипотека – 34,7 тыс. руб. (разница 14,7 тыс. руб.). В Челябинске этот разрыв составляет 13,5 тыс. руб., в Воронеже — 9,5 тыс. руб. Тем не менее, даже здесь абсолютные значения платежей (30–35 тыс. руб.) остаются в рамках бюджета семей, привыкших платить за частное образование (20–22 тыс. руб.).

Природа платежей: текущий расход vs формирование капитала

Сравнивая суммы, важно понимать фундаментальное различие в природе этих трат. Главный вывод кроется не в математическом равенстве цифр, а в понимании их экономического смысла.

Плата за обучение – это регулярный расход на услугу, инвестиция в человеческий капитал ребенка.

Ипотечный платеж работает иначе. Часть ежемесячного взноса идет на погашение процентов, но другая часть уменьшает основной долг, то есть переходит в собственность семьи. Таким образом, ипотека – это перераспределение денег во времени: сегодняшний доход конвертируется в завтрашний капитал.

Разница лишь в том, куда направляется ресурс семьи: в нематериальный актив (знания) или в материальный (недвижимость).

Баланс рациональности и финансовое планирование

Это сравнение не отменяет рисков. Ипотека – это долгосрочное обязательство, требующее первоначального взноса, страхования и стабильного дохода. Решение о покупке жилья должно приниматься исходя из личной финансовой устойчивости, а не только из математики сравнения со школой.

Однако сопоставление с частным образованием помогает не демонизировать ипотеку, а представить её как еще один инструмент долгосрочного финансового планирования с понятным и просчитываемым ежемесячным платежом.

Методология

По частным школам в крупных городах аналитики использовали данные из открытых источников, прежде всего это официальные сайты рассмотренных частных школ. На основе этих данных была собрана и проверена информация о стоимости обучения. Центры дополнительного образования, развивающие центры и дистанционные форматы обучения в аналитике не учитывались.

Ипотечные платежи рассчитаны на основе фактических сделок по квартирам эконом- и комфорт-классов площадью до 40 кв. м. Данные по льготной ипотеке отражают условия действующих государственных программ, по базовой — средневзвешенные ставки по рыночным программам на период исследования.

По базовой ипотеке расчеты производились исключительно для квартир на вторичном рынке, так как на этот сегмент приходится более 60% сделок в рамках рыночных ипотечных программ.