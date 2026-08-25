Технологии

Баканов: космические программы в России финансируются полностью

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что российская космическая отрасль получает финансирование в полном объёме, несмотря на сложности с бюджетом. Соответствующее заявление он сделал в первом выпуске проекта «Кулуары», отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

По словам Баканова, деньги на космос находятся всегда, чтобы обеспечивать движение вперёд. Он подчеркнул, что власти не оставляли отрасль даже в тяжёлые для бюджета времена.

В том же интервью глава госкорпорации заверил, что «Роскосмос» готов помочь с реализацией идеи съёмок нового фильма на орбите. Он отметил успех эксперимента с лентой «Вызов».

Интервью опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE» в рамках проекта «Кулуары». Баканов также добавил, что специалисты открыты к сотрудничеству с режиссёрами.

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