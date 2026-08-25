Технологии

Замена ключевого сотрудника обходится компании в 50–200% его годового дохода

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт Анастасия Горелкина рассказала «Извести...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Замена ключевого сотрудника может стоить компании от 50 до 200% его годового дохода. Такую оценку 25 августа привела председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина в интервью «Известиям».

По ее словам, сейчас особенно востребованы специалисты по работе с данными и искусственному интеллекту, кибербезопасности, автоматизации, продуктовой разработке, управлению сложными проектами и продажам с доступом к ключевым клиентам. При этом одной технической экспертизы недостаточно: компании ценят аналитическое мышление, умение принимать решения в условиях неопределенности и превращать знания в измеримый результат для бизнеса.

Эксперт отметила, что увольнение сильного сотрудника означает потерю накопленных знаний о клиентах, продуктах и процессах. Работодателю также приходится тратиться на поиск, адаптацию и обучение новичка, который не сразу выходит на полную производительность. Поэтому пересмотр условий труда, расширение полномочий и понятная карьерная траектория часто эффективнее, чем поиск замены на внешнем рынке.

Горелкина подчеркнула, что повышение зарплаты и контрофферы редко удерживают специалиста надолго, если нет развития и поддержки. Эффективная стратегия включает прозрачные цели, обучение, участие в сложных проектах, признание и обратную связь. Кроме того, кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что медианная зарплата в России за пять лет выросла на 85% — до 65 307 рублей, а средняя достигла 101 784 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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