Видеокарта NVIDIA с автографом Хуанга ушла с молотка за $57,45 тыс.

Редкая видеокарта NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition с двойным автографом президента NVIDIA Дженсена Хуанга была продана на аукционе RR Auction за $57,45 тыс. (примерно 4,76 млн руб.). Изначально эксперты оценивали лот значительно дешевле — в $6 тыс. (около 497,5 тыс. руб.).

Хуанг расписался черными чернилами на корпусе ускорителя и внутренней стороне оригинальной коробки. Сам графический процессор находился в неиспользованном состоянии.

Видеокарту продавец получил на конференции NVIDIA GTC 2026 Physical AI, которая прошла 18 марта 2026 года. Тогда экземпляр разыграли в лотерее примерно среди 500 участников.

По заявлению NVIDIA, RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition является самой мощной настольной видеокартой из когда-либо созданных. Она построена на архитектуре Blackwell и оснащена 96 ГБ памяти GDDR7. Рекомендованная розничная цена такой карты превышает $8 тыс. (около 663,37 тыс. руб.).