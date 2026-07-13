Технологии

Geely представила аккумулятор с рекордной зарядкой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Geely создала тяговую батарею Aegis Gold Brick EV, которая на испытаниях продемонстрировала пиковую мощность зарядки 1093 кВт. Об этом сообщает Interesting Engineering. Аккумулятор относится к литий-железо-фосфатному типу и использует короткие ячейки. При разработке инженеры делали упор на высокую скорость зарядки и устойчивость к нагрузкам. На государственных тестах батарея зарядилась с 10 до 70% за 4 минуты 22 секунды. Восполнение заряда с 10 до 97% заняло 8 минут 42 секунды. При этом температура не превысила 64 градусов, хотя установленный в Китае предел — 65 градусов. Такого результата достигли благодаря двухсторонней системе охлаждения, где ячейки окружены жидкостью. Заявленный ресурс Aegis Gold Brick EV — около 4500 циклов, что соответствует примерно 1 млн километров пробега. Новую батарею планируют использовать в подзаряжаемом гибриде Lynk & Co 10, который уже продается в Китае. Как отмечает издание, разработка Geely стала частью соревнования производителей в области сверхбыстрой зарядки. Одним из ближайших конкурентов названа батарея Blade второго поколения от BYD. Автомобили BYD заряжаются с 10 до 70% за 5 минут и до 97% за 9 минут, поэтому показатели двух разработок близки.

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