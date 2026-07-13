«Алга, только алга!»: как стартовал «Большой куш» для участниц из Татарстана

В новом сезоне шоу «Большой куш» на ТНТ Татарстан представляют сразу две участницы — актриса Альбина Кабалина и телеведущая Камиля Харисова. Обе родились в Набережных Челнах и пришли в проект в составе звездных пар.

Премьера второго сезона приключенческого реалити состоялась в воскресенье. В игру вступили 12 звездных дуэтов, которым предстоит бороться за главный приз, полагаясь на удачу, расчет и умение договариваться с соперниками. Правила проекта остались прежними. На старте каждая пара получает чемодан. Только в одном из них находятся 10 миллионов рублей, десять чемоданов пустые, а еще один содержит черную метку, которая может привести к вылету. Участникам нужно выбрать правильный чемодан и удержаться в игре.

Одна из участниц из Татарстана — Камиля Харисова. Она известна как телеведущая, посол Игр стран БРИКС и «Мисс Казань — 2017». В «Большом куше» Камиля выступает вместе с хоккеистом Петром Карповым.

Вторая представительница республики — Альбина Кабалина, актриса театра и кино, а также педагог. В проекте ее напарником стал блогер Александр Арзанов. Для Альбины это не первый опыт участия в реалити: зрители уже видели ее в шоу «Звезды в джунглях».

Камиля Харисова также ранее участвовала в подобном проекте. В прошлом году она появилась в первом сезоне шоу «Мастер игры», но надолго там не осталась. В новом проекте, по словам телеведущей, ей хотелось взять реванш после непростого опыта. Харисова отметила, что участники пришли в «Большой куш» обманывать и быть обманутыми, поскольку именно на этом строится игра.

Первый выпуск быстро показал, что борьба для татарстанских участниц будет непростой. Пары начали искать союзников и выстраивать договоренности, но за вежливым общением уже на старте появились интриги.

Одним из первых испытаний стала «рыбалка без воды» на крыше небоскреба. Участникам нужно было проявить ловкость и умение работать в паре. По итогам задания дуэт Альбины Кабалиной и Александра Арзанова оказался среди отстающих. Камиля Харисова и Петр Карпов заняли место в середине турнирной таблицы.

Для Альбины первый выпуск оказался особенно напряженным. Помимо неудачного результата в испытании, на первый план вышел конфликт с Александром Арзановым. Разногласия между участниками переросли в эмоциональное выяснение отношений прямо перед камерами.

Кабалина резко высказалась о своем напарнике. Она заявила, что считает Александра психологически больным либо человеком, который слишком поверил в себя и решил, что стал главным кукловодом и богом реалити. При этом актриса подчеркнула, что сама пришла на проект ради победы.

Главной развязкой выпуска стала церемония обмена чемоданами. Черные метки получили сразу две пары, среди них оказались Альбина Кабалина и Александр Арзанов. Такой «подарок» им сделали победители прошлого сезона — Кирилл Сарычев и Вася Пельмень.

Ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля объявили, что шоу покинет только одна пара. Судьбу участников решило дополнительное испытание. В этот раз удача не помогла Альбине и Александру: они стали первой парой, выбывшей из нового сезона.

Перед уходом ведущие спросили, кому выбывшие участники желают победы. Альбина Кабалина поддержала вторую пару с представительницей Татарстана — Камилю Харисову и Петра Карпова. Она назвала их «татарской диаспорой» и своим «крашем» проекта, добавив: «Алга, только алга!», что в переводе с татарского означает «Вперед, только вперед!».

На прощание Альбина со слезами прочитала стихотворение собственного сочинения, а затем показала свой фирменный шпагат. Хотя участница из Татарстана покинула проект уже в первом выпуске, ее появление стало одним из самых заметных моментов премьеры. Камиля Харисова вместе с Петром Карповым продолжила борьбу за главный приз.