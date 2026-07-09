Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили 44 тыс. исследований за I полугодие 2026 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 6 месяцев 2026 года. Всего специалисты выполнили 44061 исследование качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь – нефти. При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов.

Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

В I полугодии 2026 года процедуру подтверждения компетентности прошли аккредитованные испытательные лаборатории нефти ПСП «Нижнекамск» Альметьевского РНУ и ПСП «Нижнекамский НПЗ» Альметьевского РНУ. По ее результатам установлено соответствие лаборатории требованиям критериев аккредитации. В испытательных лабораториях нефти НПС «Калейкино» и ЛПДС «Пермь» успешно проведена оценка состояния измерений с выдачей заключения о соответствии лабораторий требованиям нормативных документов в заявленной области деятельности.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов предприятия. Отслеживать качество на высоком уровне специалистам позволяют десятки инновационных приборов. С начала 2026 года парк оборудования ИЛ пополнили на более 10 единиц лабораторных приборов. В их числе – термостат для определения плотности, гомогенизатор, холодильник, кожухи, термостат для определения ДНП, прибор для вакуумного фильтрования, аппарат для определения температуры вспышки, аппарат для определения механических примесей, аппарат для разгонки нефтепродуктов, анализатор для определения хлорорганических соединений. Расширение приборного парка оптимизирует контроль качества транспортируемых нефти и нефтепродуктов, а также повышает достоверность результатов, выдаваемых испытательными лабораториями.

Персонал лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Компетенция персонала ИЛ поддерживается постоянной отработкой практических навыков в ходе обучения.

В июне специалисты отдела качества нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» провели ежеквартальное техническое обучение специалистов отдела и инженерно-технических работников ИЛ. В ходе обучения рассмотрены актуальные вопросы деятельности лабораторий предприятия.

На постоянной основе проводятся учебно-тренировочные занятия с целью отработки порядка и правильности действий, практических навыков персонала ИЛ в случае возникновения нештатных ситуаций.