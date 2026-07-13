Выпускники Татарстана получили 460 стобалльных результатов на ЕГЭ

Выпускники Татарстана установили рекорд: 460 стобалльных результатов на ЕГЭ, из них 408 учащихся набрали высший балл.

Министр образования Ильсур Хадиуллин сообщил, что республика остается лидером по числу стобалльников. Двое выпускников получили по 300 баллов, 48 — по 200, а 358 — по 100.

Особо отличились математик Кирилл Сергеев из лицея №131 Казани, подготовивший 15 стобалльников, и выпускники IT-лицея КФУ и Казанского суворовского училища, набравшие 300 баллов. Результаты улучшились по математике, физике, биологии, русскому и английскому языкам. Впервые 200-балльные результаты появились в Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Сармановском и Сабинском районах. Лидеры — Вахитовский и Приволжский районы Казани.