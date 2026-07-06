Технологии

BGR: подержанные iPhone могут остаться без гарантии и обновлений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Покупка подержанного iPhone сопряжена с рисками, сравнимыми с приобретением автомобиля с пробегом. Об этом предупреждает издание BGR. Эксперты отмечают, что старые устройства могут иметь изношенные компоненты, потерять поддержку обновлений iOS или оказаться крадеными. Кроме того, такие смартфоны часто лишены гарантии.

На вторичном рынке нередко встречаются кустарно восстановленные iPhone. Злоумышленники выдают ворованные аппараты за официально восстановленные. Также у старых моделей быстрее садится аккумулятор.

«Вы можете приобрести его по очень выгодной цене, если знаете, что ищете, или же можете столкнуться с множеством проблем», — отмечают журналисты.

Ранее BGR советовали тщательно проверять подержанные консоли перед покупкой из-за риска наткнуться на заблокированные устройства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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