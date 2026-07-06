BGR: большинство предустановленных приложений на смартфоне бесполезны
Большинство приложений, которые производители устанавливают на смартфоны заранее, не приносят пользы или дублируют функции системы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на BGR.
Эксперты объясняют: компании часто добавляют партнерские сервисы из-за коммерческих соглашений. Такие программы могут появляться еще на заводе или при активации SIM-карты оператором.
Специалисты разделили их на несколько типов. Первые — сервисы, которые автоматически загружаются при подключении SIM-карты, их часто навязывают операторы. Вторые — приложения, установленные производителем, включая фирменные.
Часть таких программ показывает рекламу или продвигает партнерские услуги, поэтому пользователи часто их удаляют. Также есть приложения, дублирующие системные инструменты, и программы сторонних партнеров, за которые производители получают вознаграждение.
Авторы отмечают: устанавливать сторонние антивирусы на Android обычно не нужно — встроенная защита ОС уже обеспечивает достаточный уровень безопасности.
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