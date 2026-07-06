Технологии

BGR: большинство предустановленных приложений на смартфоне бесполезны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Большинство приложений, которые производители устанавливают на смартфоны заранее, не приносят пользы или дублируют функции системы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на BGR.

Эксперты объясняют: компании часто добавляют партнерские сервисы из-за коммерческих соглашений. Такие программы могут появляться еще на заводе или при активации SIM-карты оператором.

Специалисты разделили их на несколько типов. Первые — сервисы, которые автоматически загружаются при подключении SIM-карты, их часто навязывают операторы. Вторые — приложения, установленные производителем, включая фирменные.

Часть таких программ показывает рекламу или продвигает партнерские услуги, поэтому пользователи часто их удаляют. Также есть приложения, дублирующие системные инструменты, и программы сторонних партнеров, за которые производители получают вознаграждение.

Авторы отмечают: устанавливать сторонние антивирусы на Android обычно не нужно — встроенная защита ОС уже обеспечивает достаточный уровень безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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