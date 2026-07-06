В Казани у центра семьи «Казан» (Чаша) может появиться большой каток. Идею озвучил директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Александр Шавлиашвили на деловом понедельнике.

По его словам, одна из главных целей — увеличить продолжительность пребывания туристов в городе с двух до трех дней. Для этого планируется создать новые достопримечательности. Всего в разработке около десяти проектов, которые будут реализовывать в течение пяти лет.

Среди них — Казанский зооботанический сад, куда недавно привезли двух слонов. В следующем году начнется первый этап его реконструкции.

Вторым проектом станет зимний объект — концепция большого катка сейчас прорабатывается. Предварительно, его разместят у Чаши. Напомним, что на этой площади ежегодно устанавливают главную елку Казани.