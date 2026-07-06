Маркетплейс Wildberries запустил тестирование новой функции, которая поможет покупателям оценить достоверность фотографий в отзывах. Как сообщили в пресс-службе компании, среди российских онлайн-площадок такое нововведение применяется впервые.

Система автоматически выявляет в карточках товаров признаки обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Если алгоритмы находят «признаки существенного редактирования и следы генеративной обработки», рядом с фото в отзыве появляется отметка «Похоже на ИИ».

Разработчики подчеркивают: метка не означает, что отзыв недостоверен. Она лишь дает покупателю дополнительный контекст, чтобы учесть возможную обработку при принятии решения о покупке. Площадка не будет скрывать или удалять такие отзывы.

Функция основана на алгоритмах анализа медиафайлов, которые автоматически определяют визуальные признаки ИИ-обработки. Сейчас она доступна части пользователей в мобильном приложении маркетплейса.