Технологии

В Wildberries начали маркировать ИИ-контент в отзывах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Маркетплейс Wildberries запустил тестирование новой функции, которая поможет покупателям оценить достоверность фотографий в отзывах. Как сообщили в пресс-службе компании, среди российских онлайн-площадок такое нововведение применяется впервые.

Система автоматически выявляет в карточках товаров признаки обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Если алгоритмы находят «признаки существенного редактирования и следы генеративной обработки», рядом с фото в отзыве появляется отметка «Похоже на ИИ».

Разработчики подчеркивают: метка не означает, что отзыв недостоверен. Она лишь дает покупателю дополнительный контекст, чтобы учесть возможную обработку при принятии решения о покупке. Площадка не будет скрывать или удалять такие отзывы.

Функция основана на алгоритмах анализа медиафайлов, которые автоматически определяют визуальные признаки ИИ-обработки. Сейчас она доступна части пользователей в мобильном приложении маркетплейса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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