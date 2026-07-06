Раскрыты особенности vivo X300e: почти флагман с камерами Zeiss

Компания vivo готовит к выпуску новый смартфон X300e. До официального анонса инсайдеры раскрыли ключевые характеристики устройства.

Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5 и 6,59-дюймовый OLED-экран. Аккумулятор емкостью 7100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Главной особенностью станут камеры, настроенные специалистами Zeiss. Основной модуль — 50 Мп, телевик с перископическим объективом — тоже 50 Мп, ширик — 8 Мп, а фронтальная камера — 50 Мп. Все объективы используют оптику Zeiss.

На задней панели в левом верхнем углу расположен квадратный блок камер. Дизайн не повторяет X300 FE в стиле iPhone Air, круглого модуля тоже не будет.

По характеристикам X300e близок к X300 FE, но станет крупнее и получит более емкий аккумулятор. Цена пока не объявлена, но, учитывая сходство, стоимость может быть сопоставима с X300 FE, который в России продается около 65 000 рублей.