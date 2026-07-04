Квартиры начнут жить по новым правилам: с 1 сентября владельцев ждут важные изменения в ЖКХ

С 1 сентября 2026 года собственникам квартир придётся внимательнее относиться к управлению домом. В Жилищный кодекс и связанные с ним требования вносят изменения, которые затрагивают собрания жильцов, работу советов многоквартирных домов и обслуживание лифтов.

Федеральный закон № 564-ФЗ вступает в силу 1 сентября 2026 года и вводит отдельные требования к содержанию и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Главное для жителей — не пропускать повестки общих собраний и не относиться к протоколам как к формальности. Ошибка в документах, отсутствие нужных подписей или пассивность собственников могут привести к тому, что важное решение по дому окажется спорным.

Что меняется с сентября

Самое заметное изменение касается оформления решений общего собрания, если жильцы избирают совет многоквартирного дома. С сентября в таких случаях протокол должен подписываться не только по старым требованиям, но и выбранными членами совета дома. Приказ Минстроя № 276/пр также вступает в силу 1 сентября 2026 года и уточняет требования к оформлению протоколов общих собраний.

Это важно для домов, где совет только создают или переизбирают. Раньше многие жильцы воспринимали такие протоколы как обычную бумагу после голосования. Теперь к ним придётся относиться строже: если подписи оформлены неправильно, у решения могут возникнуть проблемы.

Совет дома играет важную роль в отношениях с управляющей организацией. Он помогает контролировать работы, обсуждать вопросы содержания имущества, передавать претензии и представлять позицию собственников. Поэтому оформление его избрания становится особенно чувствительным моментом.

Почему протоколы станут важнее

Общее собрание — главный инструмент собственников. Через него решают вопросы ремонта, выбора совета дома, взаимодействия с управляющей компанией, использования общего имущества и других тем, которые нельзя решить единолично.

Если собрание проведено с ошибками, недовольные жильцы или заинтересованные организации могут оспорить результат. Поэтому с сентября особенно важно заранее готовить повестку, проверять список собственников, правильно считать голоса и хранить бюллетени.

Жителям стоит помнить: устная договорённость в подъезде не заменяет решение собрания. Для дома имеет значение то, что указано в протоколе, приложениях и итогах голосования.

Лифты попадут под более строгий контроль

Отдельный блок изменений касается лифтов и лифтового оборудования. Если в доме есть лифт, его обслуживание должно выполняться специализированной организацией, которая имеет право заниматься такими работами.

Для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и домов с непосредственным управлением это означает необходимость привести договоры и документы в порядок. На это после вступления закона в силу отводится 90 дней.

Для жителей практический вывод простой: лифт перестаёт быть темой, которую можно оставлять «на потом». Если оборудование работает с перебоями, есть жалобы на шум, остановки, рывки или плохое обслуживание, эти вопросы лучше поднимать официально — через совет дома, управляющую организацию и обращения в жилищный надзор.

Что с общим имуществом

Фасады, подъезды, крыши, подвалы, технические помещения, лифты и инженерные системы относятся к общему имуществу. Это значит, что отдельный собственник не может распоряжаться ими так же свободно, как своей квартирой.

Установка оборудования на фасаде, размещение камер, вывесок, антенн или других конструкций может потребовать решения общего собрания. Особенно внимательно нужно относиться к случаям, когда часть общего имущества фактически начинает использовать один человек, компания или сторонняя организация.

Жильцам стоит заранее обсуждать такие вопросы на собрании, а не ждать конфликта. Если один собственник считает, что устройство никому не мешает, это ещё не означает, что дом обязан молча согласиться.

Электронные собрания требуют подготовки

Онлайн-голосования через информационные системы уже стали привычным инструментом для многих домов. Но электронный формат не отменяет дисциплину. Нужно правильно уведомить собственников, указать повестку, сроки голосования, данные администратора и порядок приёма решений.

Администратор электронного собрания отвечает за техническую часть: размещение сообщения, работу с системой, приём решений и формирование итогов. Для первого такого собрания эту роль обычно берёт инициатор, а затем собственники могут выбрать администратора отдельно.

Главная ошибка жильцов — считать электронное голосование «простым опросом в интернете». На самом деле это юридическая процедура. Если нарушить порядок, решение могут не принять или позднее оспорить.

Смена управляющей компании: эмоций недостаточно

Недовольство управляющей компанией само по себе не является готовым решением. Чтобы смена прошла без споров, собственникам нужно собрать кворум, правильно оформить собрание, зафиксировать итоги и подготовить доказательства, если речь идёт о нарушениях со стороны УК.

В судебных спорах особенно важны документы: обращения жильцов, ответы управляющей компании, акты осмотров, фотографии, переписка, предписания надзорных органов. Фразы «ничего не делают» обычно недостаточно.

Если дом планирует менять управляющую организацию, лучше заранее проверить срок действия договора, основания для расторжения, порядок уведомления и требования к голосованию. Ошибка на одном этапе может затянуть переход к новой компании.

За перерасход ресурсов придётся следить внимательнее

Коммунальные расходы по дому всё чаще проверяют по приборам учёта, начислениям и данным управляющей организации. Если возникают подозрения на неучтённое потребление, вмешательство в счётчики или неправильную передачу показаний, спор может быстро перейти из бытового разговора в документальную плоскость.

Добросовестным собственникам важно контролировать показания, вовремя передавать данные и не игнорировать сообщения от управляющей организации. Если перерасход связан с конкретной квартирой или оборудованием, вопрос лучше решать сразу, пока сумма не стала общей проблемой дома.

Совету дома полезно регулярно запрашивать информацию о начислениях на общедомовые нужды и причинах резких скачков. Это помогает отличить реальную аварию от ошибки в расчётах или недобросовестного потребления.

Что сделать жильцам заранее

До сентября стоит проверить, есть ли в доме совет МКД и когда он избирался. Если совет нужно обновить, важно заранее подготовить собрание и не допустить ошибок в протоколе.

Также стоит уточнить, кто обслуживает лифты, есть ли действующий договор и поступали ли жалобы на работу оборудования. В домах с лифтами этот вопрос станет одним из ключевых.

Тем, кто участвует в электронных голосованиях, полезно проверить доступ к ГИС ЖКХ, «Госуслугам» и приложениям для управления домом. Если уведомления не приходят, можно пропустить важное решение.

Главное для собственников

Новые требования не делают жизнь жильцов проще автоматически. Они дают больше порядка, но только там, где собственники готовы участвовать в управлении домом.

С сентября особенно важно читать повестки, проверять протоколы, сохранять документы и не относиться к общему имуществу как к ничейному. В многоквартирном доме решение одного человека часто влияет на всех, поэтому молчание собственников может обернуться чужими правилами, сообщает primamedia.ru.

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