Препараты для похудения на основе GLP-1, например Ozempic, помогли миллионам людей сбросить вес, но имеют побочные эффекты: пациенты теряют не только жир, но и мышечную массу, а также плотность костей. Ученые ищут более безопасные способы борьбы с ожирением. Перспективным направлением стал белок MTCH2, неофициально называемый Mitch.

В 2016 году исследователи обнаружили, что отключение выработки этого белка в мышцах мышей предотвращает набор веса и улучшает выносливость. Теперь специалисты из Института Вейцмана в Израиле проверили аналогичный механизм на человеческих клетках, выращенных в лаборатории. Они отключили ген, отвечающий за производство MTCH2.

Биолог Сабита Чоурасия рассказала, что ученые каждые несколько часов отслеживали изменения в более чем ста веществах, участвующих в обмене. После отключения MTCH2 клетки начали активнее вырабатывать энергию с помощью кислорода. Это объясняет, почему мышцы мышей становились выносливее.

MTCH2 влияет на работу митохондрий — «электростанций» клетки. Обычно митохондрии объединяются для эффективного производства энергии, но MTCH2 этому мешает. Без него клетки расходуют энергию быстрее, испытывают ее нехватку и ускоренно сжигают углеводы, жиры и аминокислоты. Организм становится менее склонным к накоплению жира.

Клетки без MTCH2 особенно активно используют жиры, в том числе из клеточных мембран. Биолог Атан Гросс отметил, что после удаления белка количество жиров в мембранах резко уменьшалось, а веществ для получения энергии становилось больше. Кроме того, отсутствие MTCH2 мешает образованию новых жировых клеток, так как формирование жировой ткани требует много энергии, а клетки испытывают дефицит.

Ученые подчеркивают, что до создания нового метода лечения еще далеко: исследования проводились только на отдельных клетках и мышах. Постоянная нехватка энергии может создавать нагрузку на ткани и органы. Будущие лекарства должны усиливать сжигание жира без стресса для организма.