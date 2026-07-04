Государство платит за уход за пожилыми родственниками: кто может получить деньги и как оформить без лишней волокиты

Семьи, которые ухаживают за пожилыми родителями или родственниками с тяжёлой инвалидностью, часто ищут ежемесячную выплату на ухаживающего. В 2026 году здесь легко запутаться: старый порядок больше не работает для самых распространённых случаев.

Если человеку исполнилось 80 лет или ему установили I группу инвалидности, поддержка теперь приходит не помощнику, а самому пенсионеру. Это надбавка к пенсии, которую назначают без отдельного заявления. По данным Социального фонда России, такая надбавка заменила прежнюю компенсационную выплату по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы.

Главное изменение в правилах

Раньше неработающий трудоспособный гражданин мог оформить уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы. Деньги были небольшими и приходили вместе с пенсией подопечного.

С 2025 года такую схему заменили. Для этих категорий ввели доплату к пенсии самого пожилого человека или инвалида I группы. Указывать конкретного родственника, который помогает дома, для назначения этой суммы не требуется.

Из-за этого многие семьи получают отказ, когда пытаются оформить компенсацию по старой инструкции. Ошибка не в том, что поддержки нет. Она просто стала другой.

Кому положена надбавка

Доплату устанавливают гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы. Для инвалидов с детства I группы действует отдельный порядок, поэтому такой случай нужно уточнять отдельно.

После 80-летия пенсионеру не нужно идти в МФЦ и писать заявление. Сведения о возрасте уже есть в государственных системах, и Социальный фонд должен назначить надбавку автоматически.

При установлении I группы инвалидности действует тот же принцип. Если данные поступили в систему, доплата появляется без заявления от семьи.

Сколько платят в 2026 году

Размер зависит от вида пенсии. К страховой пенсии с 1 января 2026 года надбавка на уход составляет 1413,86 рубля. Для пенсий по государственному обеспечению действует отдельный размер после индексации.

В северных районах и приравненных местностях сумма может увеличиваться на районный коэффициент. При переезде в обычный регион такой коэффициент снимается.

Эта сумма не заменяет оплату сиделки и не покрывает все расходы на лекарства, питание или уход. Но она начисляется каждый месяц и индексируется вместе с пенсией.

Что важно для самого ухаживающего

Родственник может не получать деньги напрямую, но период ухода способен повлиять на его будущую пенсию. Для трудоспособного человека уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы может учитываться на индивидуальном лицевом счёте.

За полный год ухода начисляют 1,8 пенсионного коэффициента. Это особенно важно тем, кто из-за помощи близкому человеку не может работать официально.

Если уход начался после 1 января 2025 года, нужно обратиться в Социальный фонд. Когда помощник и подопечный живут отдельно, могут попросить письменное подтверждение фактического ухода.

Почему семьи теряют поддержку

Главная причина — старые советы. Люди читают, что компенсацию должен получать ухаживающий родственник, идут оформлять выплату на себя и сталкиваются с отказом.

Вторая ошибка — не проверять пенсию пожилого человека. Надбавка может войти в общий платёж, и семья просто не заметит, что сумма изменилась.

Третья ошибка — забыть про стаж ухаживающего. Денег на карту это не даст, но для будущей пенсии такой период может иметь значение.

Что сделать сейчас

Если родственнику исполнилось 80 лет, проверьте размер его пенсии после дня рождения. То же самое стоит сделать после установления I группы инвалидности.

Уточнить начисления можно в Социальном фонде, МФЦ, личном кабинете на «Госуслугах» или через выписку о назначенных выплатах. Спрашивать лучше прямо: назначена ли надбавка на уход.

Если вы фактически ухаживаете за таким человеком и из-за этого не работаете, отдельно уточните порядок зачёта периода ухода для стажа и пенсионных коэффициентов.

Когда нужны отдельные разъяснения

Особая ситуация — уход за пожилым человеком, который нуждается в постоянной помощи по медицинскому заключению, но ещё не достиг 80 лет и не имеет I группы инвалидности. Здесь многое зависит от того, была ли выплата назначена раньше.

Отдельно проверяют и уход за детьми-инвалидами, а также инвалидами с детства I группы. Для них применяются другие правила.

Лучше идти в СФР с документами: паспортами, СНИЛС, сведениями об инвалидности, пенсионными данными и информацией о фактическом уходе.

Главный вывод

В 2026 году родственникам не стоит ждать старую компенсацию за уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы. Деньги теперь назначают самому получателю ухода как надбавку к пенсии.

Семье важно проверить две вещи: появилась ли доплата у пожилого человека и оформлен ли период ухода для пенсионных прав помощника. Так можно не потерять поддержку и не действовать по устаревшей схеме, сообщает bank.yuga.ru.

Рекомендуем также: