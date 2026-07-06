В комплексном заказнике «Чистые луга», особо охраняемом природном объекте регионального значения, проходит масштабная научная экспедиция. Ее цель — обновление данных о флоре и фауне Татарстана. В состав команды вошли специалисты Института проблем экологии и недропользования АН РТ, ученые КФУ и представители Госкомитета по биоресурсам.

Работы ведутся комплексно: закладываются пробные площадки, проводятся маршрутные обходы для оценки численности животных, собираются гербарные образцы растений. Это позволит создать обновленную электронную базу растительных сообществ заказника. Параллельно определяются точки для долгосрочного экологического мониторинга.

Первые результаты уже впечатляют. Почвенные зоологи обнаружили редкую жужелицу Щеглова (Carabus stscheglowi) на одном из островных участков. Этот вид занесен в Красную книгу Татарстана и считается индикатором здоровых экосистем.

В ближайшее время ученые приступят к изучению чешуекрылых (бабочек). Список уникальных видов, обитающих в заказнике, может пополниться, что подтвердит его природоохранную ценность.