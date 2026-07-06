В Приволжском районе Казани на сутки отключат водоснабжение. Причина — замена коллектора и запорной арматуры на водозаборе «Мирный». Воды не будет с 09:00 9 июля до 09:00 10 июля.

Под отключение попадают десятки улиц, включая 1-ю Аральскую, 2-ю Березниковскую, 3-ю Давликеевскую, 4-ю Отарскую, 5-ю Победиловскую, 6-ю Новосельскую, 7-ю Давликеевскую, 8-ю Новосельскую, 9-ю Давликеевскую, 10-ю Новосельскую, 11-ю Давликеевскую, 12-ю Давликеевскую, 13-ю Давликеевскую, Александра Ключарева, Балканскую, Береговую, Берёзовую Рощу, Бульварную, Весеннюю, Виталия Синицына, Вишнёвую, Волжскую, Габдуллы Рахимкулова, Гагарина, Грибную, Гульшат Зайнашевой, Гумера Гали, Даутовой, Дачную, Домрачевых, Дорожную, Дубровую, Железноводскую, Задорную, Земледельческую, Зифа, Календарную, Калинина, Конечную, Кояшлы, Красновидовскую, Кулаевскую, Кульбаш, Кызыл Яр, Лесную, Лосиную, Магистральную, Малую Набережную, Мало-Отарскую, Матюшинскую, Мелитопольскую, Миргородскую, Молдавскую, Молодёжную, Молодости, Набережную, Наби Даули, Надеждинскую, Надежды Тимашовой, Надпойменную, Нижнетагильскую, Николая Фешина, Нияза Даутова, Новинку, Ново-Давликеевскую, Новосельскую, Озёрную, Онежскую, Отарский переулок, Пасечную, переулок Нижнетагильский, переулок Свободный, Подлесную, Подольскую, Подорожную, Пологую, Поперечно-Березниковскую, Поперечно-Давликеевскую, Поперечно-Молодёжную, Поперечно-Отарскую, Поперечно-Резвую, Правды, Приветливую, Приволжскую, Придорожную, Приозёрную, Просторную, Профессора Альтшулера, Профессоров Котельниковых, Радиальную, Рахима Саттара, Ризаэтдина Фахретдина, Рощинскую, Рубежную, Рубежный переулок, Ручьевую, Рыбацкую, Садовую, Садри Максуди, Салиха Курбангалиева, Свободную, Свободы, Селькоров, Сибай, Сквозную, Советскую, Сосновую, Тихорецкую, Тобольскую, Томскую, Тупиковую, Угловую, Фасиля Ахметова, Фахри Насретдинова, Центральную, Центрально-Отарскую, Чаткы, Черниговскую, Черноозёрскую, Чернопрудную, Школьную, Шпаковскую, Южно-Промышленную, Ясную, Акварельную, Алебастровую, а также СНТ Волга треста Таттара, СНТ Вахитовец-1, СНТ Сад №3, СТ Волга треста Таттара и Казань-Боровое Матюшино.

Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы 231-62-60. Жителей просят заранее запастись водой и скорректировать планы. Коммунальщики обещают приложить все усилия, чтобы завершить работы раньше назначенного срока.