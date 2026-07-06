Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на Международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. Он осмотрел республиканский стенд в сопровождении главы Минпромторга РТ Олега Коробченко и председателя Промкластера РТ Сергея Майорова.

На стенде Минниханову презентовали конвертер для ветрогенератора и смарт-турникет с алкорамкой и детектором паров взрывчатых веществ. Гендиректор площадки «КИП Мастер» из Набережных Челнов Фарид Закиров и гендиректор «Химграда» из Казани Айрат Гиззатуллин рассказали о работе на зарубежных площадках в Узбекистане и Азербайджане.

Также Раис задал вопросы о технических характеристиках мотоцикла эндуро-класса от компании Darex Moto. Фирма планирует локализовать производство двигателей и рам в этом году, пока собирает мотоциклы в Казани из импортных комплектующих.

Руководитель «Техникс» Александр Кочуров доложил о бестраншейной технологии восстановления сетей. Компания заключила контракт с городом Токмак в Запорожской области.

На стенде выставлены три короны с конкурса красоты стран БРИКС, прошедшего в Казани. Одна из победительниц — Миллисент Фолоди Тиоу из ЮАР, победившая в номинации «Миссис Брикс», — сфотографировалась с Миннихановым.

Сегодня на площадке «Екатеринбург Экспо» ожидают российского премьера Михаила Мишустина. В планах — осмотр выставки и пленарное заседание.