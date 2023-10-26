17-летняя внучка ведущего КВН Маслякова удивила внешним видом: "Зрелая баба"

Россияне обратили внимание, что 17-летняя внучка ведущего КВН Александр Маслякова Таисия выглядит так, словно ей около 30. На это обратили внимание поклонники Маслякова.

Таисия решила пойти по стопам деда и дебютировала на детском КВН. Поклонники пребывают в недоумении - то ли девушка переборщила с тяжелым макияжем, то ли ее вид - генетическая особенность.