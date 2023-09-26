Бывший футболист «Рубина» Ахметов ведет переговоры с «Арсеналом» и «Манчестером»

Агент футболиста «Рубина» Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал, что он работает над будущим своего клиента и думает над серьезными клубами. Уже летом у Ахметова истекает контракт. На данный момент, отметил агент смеясь, ведутся переговору с «Ареналом» и «Манчестр Юнайтед», сообщает сообщает metaratings.ru.

Напомним, что Ильта Ахемтов является воспитанником казанской акамедии. За основную команду он провел 34 матча, а сейчас играет за «Краснодар».