Такое решение было принято по итогам встречи министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, вице-президента федерации фиджитал спорта РТ Азиза Замалиева и самого молодого оператора дронов в России Булата Нургалиева.

Вопрос о возможности создания дрон-парков в регионах Булат озвучил на открытом уроке «Разговор о важном» с Президентом России Владимиром Путиным. В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.