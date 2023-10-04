Проведет четыре контрольных матча: защитник «Рубина» вызван в молодёжную сборную

Защитник ФК Казани «Рубин» Илья Рожков вызван в молодёжную сборную

В молодежную сборную России по футболу был вызван игрок казанского «Рубина» Илья Рожков. Он присоединится к команде, которая была составлена из спортсменов 2004-2005 годов рождения, сообщает клубная пресс-служба.

Илья Рожков отправится в Бразилию, где молодежка проведет четыре контрольных матча против местных клубов. Соперниками сборной U21 станут команды «Палмейрас» U20, «СКА Бразил», «Сантос» U20 и «Ред Булл Брагантино» U20.

Футболист Илья Рожков - воспитанник казанского клуба. В академии «Рубина» он играет с 2014 года и к главной команде присоединился два года назал. В ее составе он сыграл восемь матчей.