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Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой

С 2024 года школа Загитовой начнёт функционировать в Казани
Приступят к набору детей: в Казани совсем скоро может начать работать школа фигурного катания Загитовой

Екатерина Елисеева

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Школа фигурного катания Алины Загитовой может начать обучать ребят данному вида спорта уже в 2024 году. К тому моменту заведение станет уже зарегистрированным юрлицом. Работать она будет на базе Дворца спорта. В 2024 году приступят и к набору учеников, сообщает министр Татарстана Владимир Леонов.

Он заявил, что техническая документация по школе известной российской фигуристки уже готова. На данный момент продолжается поиск земельного участка под здание. Строительство могут начать и завершить уже в 2024 году, сообщает «РИА Новости».

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