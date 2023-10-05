Поступит запрос об обмене хоккеиста: Дамир Жафяров может покинуть «Ак Барс»

Дамир Жафяров может покинуть ХК Казани «Ак Барс»

Нападающий казанской хоккейной команды «Ак Барс» Дамир Жафяров привлек внимание двух клубов Восточной конференции КХЛ, сообщает «КП-Казань», ссылаясь на собственные источники, близкие к ситуации с командой. По данным издания, уже в ближайшее время команде «Ак Барс» может поступить запрос о возможном обмене хоккеиста. Однако казанцы не горят желанием расставаться с Жафяровым.

Напомним, что в активе форварда 1 (1+0) в этом сезоне результативный балл в д9 матчах сезона. Зарплата Дамира в «Ак Барсе» составляет 60 миллионов рублей в год.