Спортивные новости Казани
· Диана Алмакаева

Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах 

Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах 

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30 сентября-1 октября в пгт. Богатые Сабы прошли фиджитал-игры. За эти 2 дня более тысячи детей приняли участие и посетили мероприятие.

Участники соревновались в таких дисциплинах как:

  • Фиджитал-футбол: Мини-футбол и FIFA 24
  • Фиджитал-баскетбол: Баскетбол 3х3 и NBA
  • Фиджитал-гонки: Картинг и Assetto Corsa
  • Фиджитал-единоборства: Корэш и Mortal Kombat 11.

В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и вице-президент федерации фиджитал спорта РТ Азиз Замалиев.

Фото: пресс-служба ИТ-парка

«Спасибо Сабинскому району за теплый прием. В частности, особую благодарность хочу выразить главе Сабинского муниципального района Раису Минниханову и сотрудникам администрации. Мы успешно запустили фиджитал-соревнования в муниципальных районах, которые направлены на развитие и популяризацию фиджитал-спорта в Республике Татарстан. Также хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за доверие, поддержку инициатив и проектов, направленных на развитие детей», — прокомментировал вице-президент федерации фиджитал спорта РТ Азиз Замалиев.

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