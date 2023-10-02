Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах 

30 сентября-1 октября в пгт. Богатые Сабы прошли фиджитал-игры. За эти 2 дня более тысячи детей приняли участие и посетили мероприятие.

Участники соревновались в таких дисциплинах как:

Фиджитал-футбол: Мини-футбол и FIFA 24

Фиджитал-баскетбол: Баскетбол 3х3 и NBA

Фиджитал-гонки: Картинг и Assetto Corsa

Фиджитал-единоборства: Корэш и Mortal Kombat 11.

В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и вице-президент федерации фиджитал спорта РТ Азиз Замалиев.

Фото: пресс-служба ИТ-парка

«Спасибо Сабинскому району за теплый прием. В частности, особую благодарность хочу выразить главе Сабинского муниципального района Раису Минниханову и сотрудникам администрации. Мы успешно запустили фиджитал-соревнования в муниципальных районах, которые направлены на развитие и популяризацию фиджитал-спорта в Республике Татарстан. Также хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за доверие, поддержку инициатив и проектов, направленных на развитие детей», — прокомментировал вице-президент федерации фиджитал спорта РТ Азиз Замалиев.