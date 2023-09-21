Одиннадцатиметровые забить не удалось: «Рубин» проиграл «Ростову» на матче Кубка России в Казани

В Казани на матче Кубка России 20 сентября «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 2:4

ФК Казани «Рубин» у себя дома проиграл в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России команде «Ростов» со счетом 1:1 (пенальти 4:2).

Открыла счета команда «Ростов» на 27-й минуте, причем отличился футболист-защитник Герман Игнатов, для которого эта встреча стала дебютной за ростовчан. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Марат Апшацев забил после прострела Николы Чумича.

В конце последовала серия пенальти, в которой показать себя удалось ростовчанам - ими были реализованы все четыре удара. В «Рубине» же одиннадцатиметровые не удалось забить двум игрокам: Урошу Дрезгичу и Умарали Рахмоналиеву.

Команда «Ростов» с 8 очками возглавляет группу И, а вот «Рубин», у которого лишь 4 балла, идет на последней сточке. Следующая игра «Рубина» будет с «Уралом», встреча пройдет 3 октября.